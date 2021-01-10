Три человека погибли и четверо пострадали во время стрельбы в США

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чикаго вооруженный мужчина убил троих человек и тяжело ранил четверых, сообщает NBC Chicago.

По информации полиции Чикаго, первый выстрел был произведен примерно в 13:50 по местному времени в субботу. Подозреваемый - 32-летний Джейсон Найтингейл - застрелил 30-летнего мужчину, который находился в своей машине в гараже в районе Гайд-Парка. Через полчаса Найтенгейл вошел в жилой дом на Саут-Ист-Энд-авеню, где выстрелил в женщину-охранника и 77-летнюю жительницу дома, которая забирала почту.

Далее преступник переместился в соседний квартал и, угрожая пистолетом знакомому, угнал его автомобиль. Примерно в 15:45 подозреваемый подъехал к магазину на Саут-Халстед-стрит, вошел внутрь и объявил об ограблении, после чего выстрелил в 20-летнего парня. 81-летняя женщина, также находившаяся в магазине, получила огнестрельное ранение в спину и шею.

Около 17:00 тяжелое ранение от преступника получила 15-летняя девочка. Она вместе с матерью находилась в припаркованном у тротуара автомобиле. Затем Найтингейл вернулся к предыдущему месту преступления и выпустил несколько пуль по машине полиции, которая приехала на вызов. Далее он направился на север Чикаго к аптеке CVS Health, которая располагается у границы с городом Эванстоном. Там он также объявил об ограблении и произвел как минимум один выстрел, после чего вбежал в соседний ресторан, где выстрелил в женщину.

Когда на место прибыла полиция Эванстона, началась перестрелка, в которой Найтингейл был ранен. Позже он скончался в больнице. Полиция Чикаго и Эванстона выясняет мотивы стрелявшего. Ведется расследование.-0-