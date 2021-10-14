Три человека погибли и десятки ранены в перестрелках на митинге в Бейруте

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли и десятки получили ранения в результате перестрелок, возникших во время акции протеста в столице Ливана Бейруте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Хадас".

Столкновения с применением огнестрельного оружия произошли в районах Эт-Тайюни и Бадаро в Западном Бейруте во время митинга шиитских партий у Дворца правосудия. Как указывает телеканал, ранения в стычках в центральных районах Бейрута получили не менее 20 человек.

Командование ВС республики предупредило, что "военные будут открывать огонь на поражение по любому прохожему, вышедшему на улицу с оружием".

С обращением к народу выступил премьер-министр Ливана Наджиб Микати, который призвал граждан соблюдать спокойствие и не допустить сползания страны к междоусобице. Глава правительства обратился к ливанской армии и силовым структурам с требованием обеспечить безопасность в районах Эт-Тайюни и Бадаро и задержать зачинщиков беспорядков.-0-