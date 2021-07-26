Три человека погибли и пятеро ранены после серии перестрелок в Сиэтле

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум три человека погибли и пятеро получили ранения в результате серии перестрелок в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, ряд не связанных между собой перестрелок произошел в промежутке трех часов. В первом случае полиция приехала в бар по вызову о драке. Разнимая дерущихся, стражи правопорядка услышали стрельбу рядом с заведением и заметили раненого мужчину. Пострадавшему оказали помощь, однако он умер от полученных ран.

Во втором случае полицейские ночью возле парка обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них скончался на месте, второй - в больнице. Сообщается, что еще трое пострадавших госпитализированы.

Кроме того, два человека самостоятельно обратились к медикам. По словам женщины, в нее стреляли на улице. Мужчина сообщил, что получил огнестрельное ранение в парке после баскетбольного матча.

Полиция расследует эти инциденты.-0-