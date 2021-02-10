Три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода в реанимации в Подмосковье

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10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли в реанимации Никольской больницы в Одинцове из-за прекращения подачи кислорода, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность", - сказал собеседник агентства.
Предположительно, отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. Ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. Сейчас проводятся следственные мероприятия.-0-