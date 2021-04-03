Три человека погибли из-за стрельбы на вечеринке в Северной Каролине

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли, еще четверо пострадали в ночь на 3 апреля при стрельбе на вечеринке в жилом доме в американском городе Уилмингтон (штат Северная Каролина). Информацию правоохранительных органов распространило местное подразделение телекомпании NBC, сообщает ТАСС.
"В доме проходила вечеринка. По меньшей мере семь человек внутри получили огнестрельные ранения, трое (из них) умерли", - заявил глава местной полиции Донни Уильямс.
О состоянии пострадавших не сообщается.
Причины произошедшего и личность подозреваемого устанавливаются.-0-