Три человека погибли из-за взрыва на оборонном заводе в Румынии

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18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли и двое в тяжелом бессознательном состоянии в результате взрыва, который произошел сегодня на румынском механическом заводе в городе Бэбени. Сообщение агентства Agerpres цитирует ТАСС.
По информации уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с противопехотной миной.
Предприятие в Бэбени входит в группу Energotech, производит вооружения и боеприпасы, является поставщиком Минобороны Румынии и НАТО.
В 2019 году на заводе также случился взрыв - погиб 22-летний рабочий.-0-