Три человека погибли от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве

29 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В Москве из-за попадания сухого льда в бассейн погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Вечером 28 февраля в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда. Двое из них умерли на месте.

"В реанимации умер муж девушки, которая отмечала день рождения", - сказал собеседник агентства. В больнице еще остаются четверо пострадавших.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя столичного главка СК взять на контроль расследование происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Всего, по данным СК, на вечеринке было 18 человек.-0-