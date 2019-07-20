Три человека погибли при крушении небольшого самолета в Германии

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой самолет упал в Германии на территорию торгового центра, погибли как минимум три человека, сообщила газета Bild .

Инцидент произошел в городе Брухзаль (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Самолет ударился в фасад здания. Все погибшие, скорее всего, находились в самолете.

Все они, по предварительной информации, - жители Баден-Вюртемберга.

Самолет врезался в магазин известной торговой сети Bauhaus, специализирующейся на продаже товаров для дома и строительных материалов. Посетители были эвакуированы.

Вероятнее всего, у пилота могли возникнуть проблемы при посадке или взлете. В нескольких сотнях метров от торгового центра расположен небольшой аэродром.-0-