Три человека погибли при крушении небольшого самолета в Германии

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой самолет упал в Германии на территорию торгового центра, погибли как минимум три человека, сообщила газета
Инцидент произошел в городе Брухзаль (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Самолет ударился в фасад здания. Все погибшие, скорее всего, находились в самолете.
Все они, по предварительной информации, - жители Баден-Вюртемберга.
Самолет врезался в магазин известной торговой сети Bauhaus, специализирующейся на продаже товаров для дома и строительных материалов. Посетители были эвакуированы.
Вероятнее всего, у пилота могли возникнуть проблемы при посадке или взлете. В нескольких сотнях метров от торгового центра расположен небольшой аэродром.-0-
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