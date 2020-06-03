Три человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли при крушении гражданского легкого вертолета Bell 206 в американском городе Фэйрфилде в штате Калифорния. Это сотрудники местной газовой компании. Об этом сообщает телекомпания NBC.

По информации правоохранителей, вертолет задел линию электропередачи, упал в лесу недалеко от автомобильной трассы и загорелся. Причем один пожарный автомобиль, направлявшийся к месту инцидента, перевернулся в условиях холмистой местности. Травмированы три человека.

В результате происшествия без электричества остались 38 тыс. домов.-0-