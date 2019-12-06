Три человека погибли при крушении вертолета в США

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Национальной гвардии США упал в четверг недалеко от американского города Сент-Клауд (штат Миннесота), погибли три человека, которые находились на борту. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает ТАСС.

Как заявил на пресс-конференции губернатор штата Тим Уолз, вертолет UH-60 Black Hawk разбился примерно в 25 км к юго-западу от Сент-Клауда. "В результате катастрофы погибли три члена экипажа, находившиеся на борту", - сказал Тим Уолз. Все они служили в Национальной гвардии США. "В ближайшие дни будет начато расследование", - добавил он.

Фото из Twitter-аккаунта Seth Kaplan

Связь с вертолетом пропала во время испытательного полета. Воздушное судно UH-60 Black Hawk с тремя членами экипажа на борту вылетело из аэродрома Сент-Клауд, вскоре пилоты перестали выходить на связь. Вертолет был обнаружен государственным патрулем штата Миннесота.-0-