Три человека погибли при обрушении здания в американском Хьюстоне

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли, еще один пострадал в результате обрушения строящегося здания в американском городе Хьюстон. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на пожарную службу Хьюстона.

По ее информации, здание находится в западной части города. Во второй половине дня лестницы в строящемся здании частично обрушились, в результате чего погибли три человека. Еще один пострадавший был доставлен в больницу. Он находится в стабильном состоянии.

Тела трех погибших остаются под завалами. Сотрудники пожарной службы и специалисты-инженеры проводят расследование на месте. Пока им не дали разрешение на извлечение тел погибших.

Помощник руководителя пожарной службы Хьюстона Рюи Лозано сообщил, что на месте происшествия находились около 240 рабочих, причины трагедии выясняются.-0-