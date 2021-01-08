Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ленинградской области

8 января, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Легкомоторный самолет упал вблизи деревни Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в МЧС России.
"В 15.05 8 января поступила информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома Гостилицы. Имеются пострадавшие", - сказали в пресс-службе. К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями северо-западного регионального поисково-спасательного отряда.
В транспортной прокуратуре рассказали, что в результате инцидента погибли три человека.
По данным источника в экстренных службах, среди погибших - двое мужчин и женщина. Самолет полностью разрушен. Предполагается, что причиной аварии могла стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. В экстренных службах также уточнили, что самолет был частным. По предварительным данным, на территории аэродрома проводились учебные тренировочные полеты.-0-