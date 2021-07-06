Три человека погибли при подтоплениях в Краснодарском крае

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли в Краснодарском крае в результате подтопления, среди них есть несовершеннолетний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Три человека погибли, среди них один несовершеннолетний", - сказал собеседник агентства, пояснив, что факты зарегистрированы в Туапсинском районе.

Прокуратура Краснодарского края подтвердила гибель трех человек, включая ребенка, при подтоплениях в Туапсинском районе. "Подтверждаем, что в Туапсинском районе из-за непогоды, стихии есть погибшие. Так, в селе Горском в домовладении погиб мужчина (71 год, лежачий онкологический больной), на автодороге в районе села Дефановка погибли мать 1984 года рождения и ребенок 2007 года рождения, находились в машине, машину снесло течением в канаву, она была полная воды, предварительно, погибли от асфиксии", - сообщили в пресс-службе ведомства.-0-