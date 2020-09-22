Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувшей ночью жертвами пожара в Оренбургской области стали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании в частном доме Ясненского городского округа поступило около полуночи по местному времени. Прибывшие спасатели ликвидировали открытое горение через полтора часа, а полностью ликвидировали пожар на площади 120 кв.м только через пять часов. В огне погибли мужчина и две женщины.

К ликвидации последствий пожара привлекались 20 человек и 9 единиц техники.-0-