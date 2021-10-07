Три человека погибли при сходе оползня на северо-западе Китая

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли и один ранен в результате схода оползня, вызванного продолжительными дождями, в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает агентство "Синьхуа".

В среду в уезде Хуанлин сошел оползень, в результате которого обрушилось офисное здание одной из местных угледобывающих компаний. Четыре человека оказались под завалами. Первый пострадавший был найден и госпитализирован. Несмотря на усилия спасателей и медработников, спасти жизни остальных троих человек не удалось.

Начиная с 3 октября в этом уезде идут проливные дожди, при этом среднее количество осадков достигло 210,4 мм.-0-