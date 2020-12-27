Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе в Иллинойсе

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли, еще по меньшей мере три получили ранения в результате стрельбы в боулинг-клубе в городе Рокфорд в 90 мин. езды от Чикаго в американском штате Иллинойс, сообщает Синьхуа.

Как сообщил на брифинге начальник полиции Рокфорда Дэн О'Ши, среди пострадавших были по меньшей мере два подростка. Подозреваемый задержан, он находится под стражей.

В правоохранительных органах считают, что стрельба была случайным нападением. Некоторые люди были застрелены снаружи здания, другие – внутри. Подозреваемый находился в здании, когда приехала полиция.

Сотрудники американских правоохранительных органов считают, что стрельбу открыл военнослужащий США Дюк Уэбб, ему предъявлены обвинения. Об этом заявил в воскресенье шеф полиции города Дэниел О'Ши на пресс-конференции, передает ТАСС.

Как он уточнил, стрельба была открыта в помещении, где находится бар. Убиты трое пожилых мужчин. Ранения получили 14-летний подросток, 16-летняя девушка и 62-летний мужчина.

"Подозреваемый был задержан", - отметил О'Ши. По его словам, 37-летний Уэбб является жителем штата Флорида и военнослужащим армии США. Уэббу предъявлены обвинения в убийстве трех человек, а также в покушении на убийство трех человек.

О'Ши уточнил, что Уэбб, вероятнее всего, не планировал заранее открыть стрельбу. Он, предположительно, не был лично знаком с людьми, находившимися в помещении. О мотивах убийства информации пока не приводится. Расследование продолжается.-0-