Три человека погибли при стрельбе в жилом доме в Торонто

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли и два получили ранения в результате стрельбы в жилом доме в центре Торонто. Об этом сообщил телеканал CBC.

Происшествие случилось в квартире на 32-м этаже многоквартирного дома. Полицейские по прибытию обнаружили тела двух мужчин, третий позже умер в больнице. Еще два человека получили ранения. Всем погибшим и пострадавшим - от 19 до 22 лет.

Предположительно, перестрелка произошла между молодыми людьми. Других подозреваемых нет.-0-