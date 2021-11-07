Три человека погибли при взрывах в Джелалабаде

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли в результате взрывов, произошедших сегодня в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию Salam Watandar.

По ее данным, два взрыва произошло неподалеку от отделения полиции города, после чего началась перестрелка между формированиями захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".

Как уточняется, двое погибших являлись сотрудниками полиции.

Стычки между талибами и группировками ИГ в Джелалабаде в последние дни происходят постоянно. Так, 3 ноября неподалеку от мечети Шабархан-Ага было подорвано транспортное средство членов радикального движения "Талибан".-0-