Три человека погибли в авиакатастрофе в Германии

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли в Германии 31 марта в результате крушения при заходе га посадку небольшого частного самолета Epic-LT недалеко от аэродрома, расположенного рядом с коммуной Эгельсбах (федеральная земля Гессен). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение полиции ФРГ.

Самолет рухнул на поле и полностью сгорел. Все находившиеся на борту погибли. По данным полиции, на борту могли быть граждане России.

Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

По данным полицейского управления Южного Гессена, самолет следовал из Франции. Идентификация жертв трагедии ожидается на следующей неделе.

По сведениям газеты Bild , самолет марки EPIC вылетел из Канн и по неизвестной причине рухнул на поле.

Полицейский автомобиль, двигавшийся к месту крушения с включенными проблесковыми маяками, столкнулся с другой машиной - в результате погибли два человека.-0-