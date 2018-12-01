Три человека погибли в результате крушения частного самолета в США

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге американского штата Индиана к северу от города Луисвилл разбился частный самолет, сообщает телеканал ABC. Находившиеся на борту три человека погибли.

Самолет выполнял перелет из города Селлерсберг в штате Индиана в международный аэропорт Чикаго, штат Иллинойс. Частный самолет упал на территории округа Кларк.

Эксперты федерального управления гражданской авиации США выясняют обстоятельства инцидента.-0-