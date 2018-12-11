Три человека погибли в результате стрельбы в баре Мексики

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли, пятеро пострадали при нападении неизвестных на бар в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики в пригороде Монтеррея, столицы региона, сообщил мексиканский телеканал Televisa.
Вооруженные автоматами преступники подъехали к зданию и открыли огонь по людям, находившимся внутри. Стрелявшие скрылись. Задержать их не удалось.
Власти пока не располагают сведениями о причинах инцидента.-0-
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