Три человека погибли во время ЧП на территории воинской части в Воронеже

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем (РФ) и забаррикадировался на территории части. ЧП произошло на территории военного аэродрома Балтимор, сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона.

"Три человека погибли во время ЧП", - сказал собеседник агентства.

Власти Воронежской области подтвердили факт ЧП на военном аэродроме. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе администрации области. "Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там несколько погибших", - сообщили в пресс-службе.-0-