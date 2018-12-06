Три человека погибли во время наводнения на Кипре

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли при наводнении, вызванном сильнейшими ливнями, в районе Кирения на севере острова Кипр. Об этом сообщает кипрская газета Cyprus Mail.

По данным издания, машина, в которой находились четыре человека, была смыта с дороги в овраг мощным потоком воды. Спасатели обнаружили тела трех из пассажиров, один человек до сих пор числится пропавшим без вести. Личности погибших пока не установлены.

Из-за мощных ливней и штормового ветра во многих районах острова затоплены дороги, выкорчеваны деревья, повреждены здания. Ряд школ в Кирении, Каравасе и Лапитосе закрыты в связи с непогодой.

Сильный дождь 5 декабря стал причиной наводнения в популярном среди туристов районе Фамагуста. Некоторые дороги района были затоплены и закрыты для движения. Из-за ливней наблюдались оползни в Лимасоле.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни также ожидаются сильные ливни, штормовой ветер и град.-0-