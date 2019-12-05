Три человека пострадали в результате стрельбы на базе ВМС США на Гавайях

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский военнослужащий открыл огонь на территории базы ВМС США Перл-Харбор, ранил трех человек и застрелился, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт военного объекта.

От стрельбы получили ранения трое гражданских, двое из них скончались от ран, третий пострадавший госпитализирован. Гражданские выполняли работу для Министерства обороны США. Стрелок служил в ВМС США. Какими мотивами он руководствовался, пока не уточняется.

База находится недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи). Из-за произошедшего доступ на ее территорию был закрыт. Сейчас он снова открыт.-0-