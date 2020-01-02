Три человека признались в поджоге вольера с обезьянами в Германии

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три жительницы Крефельда признались в непредумышленном поджоге вольера с обезьянами в городском зоопарке, сообщает 2 января ТАСС.

В результате возгорания в зоопарке погибли около 30 животных. Полиция обнаружила на месте ЧП остатки китайских фонариков, которые жители города запускали в небо в новогоднюю ночь, некоторые из них были подписаны. Все это было объявлено во время пресс-конференции 1 января. После этого предполагаемые виновницы добровольно явились в полицию.

В зоопарке на западе Германии сгорел вольер с обезьянами Не исключено, что возгорание началось из-за китайских бумажных фонариков со свечкой внутри, которые запускали в небо в новогоднюю ночь.

Подозреваемые - 60-летняя женщина и две ее совершеннолетние дочери.

За поджог по неосторожности им грозит наказание в виде денежного штрафа или тюремного заключения до пяти лет.

Гибель животных вызвала резонанс в немецком обществе. По данным газеты Rheinische Post, на счет зоопарка Крефельда поступило около 4 тыс. евро пожертвований.-0-