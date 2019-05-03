Три человека пропали в Бенине

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бенине пропали двое французских туристов и местный житель. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

По его сведениям, туристы в сопровождении местного гида отправились 1 мая на прогулку в национальный парк Пенджари на границе с Буркина-Фасо, а вечером не вернулись в отель. В настоящий момент ведутся активные поиски пропавших.-0-