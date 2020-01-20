Три человека стали жертвами непогоды в Испании

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный снегопад, дожди и ураганные ветры обрушились на Испанию. Жертвами непогоды стали по меньшей мере три человека, сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Из-за шторма прекратил работу аэропорт Аликанте, перекрыты около 30 дорог в восточном регионе. Около 10 тыс. человек в юго-восточном городе Ориуэла и его окрестностях остались без электричества из-за неисправностей линий электропередачи. В пяти провинциях объявлено чрезвычайное положение.

Количество погибших и размер ущерба, нанесенного стихией, уточняются.

Ожидается, что плохая погода продлится до середины недели.-0-