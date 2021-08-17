Три человека убиты в результате стрельбы из американского вертолета в Кабуле

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека убиты и еще 10 ранены в результате стрельбы из американского вертолета в Кабуле. Об этом сообщает афганское агентство Pajhwok.По информации местных жителей, американский вертолет пролетал над районом Дех-Сабз, когда из него были произведены выстрелы. Иные подробности случившегося пока не приводятся.Как сообщает ТАСС, радикальное движение "Талибан" сегодня объявило о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта Кабула. Уточняется, что отряды "Талибана" подошли вплотную к аэропорту Кабула. Для разгона людей, собравшихся на территории аэропорта, талибы несколько раз стреляли в воздух из автоматического оружия.Ранее были отменены все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула, а транзитным самолетам было рекомендовано сменить маршрут в обход воздушного пространства Афганистана.Накануне сообщалось, что как минимум семь человек погибли в аэропорту Кабула в результате хаоса, возникшего во время эвакуации граждан. Кроме того, ранее в шасси американского военно-транспортного самолета С-17 обнаружили тело афганца, который пытался сбежать из страны после захвата власти талибами.