Три итальянских футболиста заразились коронавирусом

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус обнаружили у трех игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба "Пьянезе", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Первого спортсмена госпитализировали в инфекционное отделение больницы в Сиене. После этого исследования показали, что еще у двух коллег заразившегося и одного сотрудника команды в организме обнаружен коронавирус. Футболисты находятся на домашнем карантине, сотрудник клуба госпитализирован.

Остальные игроки "Пьянезе", сотрудники и представители администрации, которые присутствовали на последнем матче, находятся на 15-дневном карантине.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в 12-миллионном китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах.-0-