Три мобильных оператора Украины закрыли доступ к своим сетям для абонентов России и Беларуси

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский мобильный оператор Vodafone заблокировал доступ к своим сетям для абонентов из России и Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора "Vodafone Украина" Викторию Рубан.
"Возможность регистрации абонентов России и Беларуси в сети "Vodafone Украина" заблокирована", - говорится в сообщенни представителя оператора в социальной сети.
Об отключении возможности регистрации в своей сети абонентов из России и Беларуси сообщили также мобильные операторы "Киевстар" и lifecell.-0-