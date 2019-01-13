Три немецких лыжника погибли в Австрии в результате схода лавины

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое лыжников из Германии погибли при сходе лавины в Австрии, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Еще один пропал без вести.

По информации издания, компания из четырех приятелей находилась на закрытой из-за опасности схода лавин трассе в австрийской коммуне Лех в федеральной земле Форарльберг. Вечером жена одного из них сообщила в полицию, что группа перестала выходить на связь.

Спасатели определили их местонахождение по мобильным телефонам. Под снегом они обнаружили тела троих туристов 32, 36 и 57 лет из Верхней Швабии, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Причиной их смерти стало удушье под снегом.

Еще один мужчина 28 лет пропал без вести. Его поиски были остановлены по причине угрозы схода новых лавин. Будут ли они возобновлены, пока неясно.-0-