Три российские компании начнут выпуск первой вакцины от COVID-19 в сентябре

3 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Три российские компании в сентябре планируют начать промышленный выпуск первой в стране вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, сообщает телеканал МИР24.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, к началу следующего года Россия будет выпускать несколько миллионов доз вакцин от коронавируса в месяц.

В первую очередь объемы производства будут зависеть от потребности системы здравоохранения. Отмечается, что сейчас в России разрабатываются 26 вариантов вакцин от COVID-19 на базе 17 научных организаций.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса в стране будет бесплатной. В настоящее время готовится пакет документов для регистрации вакцины.-0-