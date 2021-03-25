Три российские вакцины против коронавируса одинаково эффективны - Минздрав РФ

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все три российские вакцины от коронавируса, которые уже получили регистрацию, одинаково эффективны. Об этом заявил замминистра здравоохранения России Павел Пугачев, сообщает ТАСС.

"Все три вакцины одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину, любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело", - сказал он во время круглого стола "Реабилитация после COVID-19: курс национальной безопасности".

В России на данный момент зарегистрированы вакцины от коронавируса "Спутник V" Центра имени Н.Ф.Гамалеи, "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени М.П.Чумакова РАН.-0-