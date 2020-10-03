Три сенатора США за два дня заразились коронавирусом

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам сената конгресса США Рон Джонсон стал третьим сенатором за последние два дня, у которого подтвердился коронавирус. Об этом сообщает Fox News.

29 сентября Джонсон контактировал с человеком, у которого позднее обнаружили COVID-19. Узнав об этом, сенатор сдал тест, результаты которого оказались положительными.

Джонсон чувствует себя хорошо, симптомы COVID-19 у него не проявляются. Большинство помощников сенатора работали удаленно и не контактировали с ним.

2 октября COVID-19 выявили у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании.

Позднее президента США доставили в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Трамп записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии.

В тот же день о заражении коронавирусом сообщили сенаторы Том Тиллис и Майк Ли.-0-