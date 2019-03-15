Три смертницы подорвали себя среди беженцев в Сирии

15 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Три террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства на пункте сбора людей, покидающих последний оплот группировки "Исламское государство" в населенном пункте Эль-Багуз на востоке Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии".

Теракт был совершен на пункте сбора мирных жителей, а также сдавшихся боевиков, покидающих Эль-Багуз по предоставленному вооруженной коалицией "Силы демократической Сирии" безопасному коридору.

По предварительным данным, в результате взрывов есть погибшие и раненые.-0-