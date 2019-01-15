Три станции московского метро закрыты из-за подтопления

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена утром 15 января временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". Об этом сообщает ТАСС.

В связи с закрытием станций на данном участке запущены 50 бесплатных компенсационных автобусов "Мосгортранс". Автомобилистов призвали объезжать этот участок по северо-восточной хорде (СВХ) и Алтуфьевскому шоссе. Интервал движения автобусов - 1-2 минуты.

В Твиттере Московского метрополитена сообщили, что движение на закрытом участке метро восстановят в ближайшие часы. "Вода, поступавшая на путь, почти убрана. Движение скоро будет восстановлено", - отмечается в сообщении.

Над устранением последствий подтопления работают более 100 человек.-0-