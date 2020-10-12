Три тайфуна обрушатся на южнокитайский остров Хайнань - синоптики

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики предполагают, что три тайфуна обрушатся на южнокитайский остров Хайнань в середине октября. Таков прогноз местной метеослужбы, сообщает Синьхуа.

По прогнозу, остров Хайнань окажется под воздействием тайфуна "Линфа" - 15-го тропического циклона в этом году, который принесет с собой проливные дожди в юго-восточную часть острова и на архипелаг Сиша.

16-й тайфун сформируется в восточной части Южно-Китайского моря. Ожидается, что он выйдет на сушу в зоне юго-восточного побережья острова Хайнань.

Сразу после того, как 16-й тайфун покинет Хайнань, в акваторию Южно-Китайского моря придет новый тайфун, который может принести сравнительно сильные штормы с 15 по 19 октября.

Ведомство по управлению чрезвычайными ситуациями провинции Хайнань предупредило о возможных разливах средних и малых рек, подтоплениях в городских районах, а также геологических бедствиях.-0-