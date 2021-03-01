Три землетрясения зафиксированы рядом с Курильскими островами

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три землетрясения магнитудой до 4,3 зарегистрированы в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3,7 произошло у Малой Курильской гряды, очаг залегал на глубине 27 км, землетрясение магнитудой 2,9 - у северной группы островов, глубина залегания очага - 100 км. Землетрясение магнитудой 4,3 имело эпицентр рядом со средней группой островов, глубина залегания очага - 6 км.

По имеющейся информации, местные жители не сообщали о проблемах, связанных с землетрясениями, пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась.-0-