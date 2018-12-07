Тринадцать человек погибли в Бразилии при попытке ограбления банка

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 13 человек стали жертвами попытки ограбления банка в бразильском муниципалитете Милагрис в штате Сеара. Об этом сообщает портал Globo.

Преступникам не удалось быстро завершить ограбление, и они взяли в заложники людей, находившихся в банке.

После этого нападавшие начали перестрелку с полицейскими, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Стрельба продолжалась 20 минут. Среди погибших – шесть заложников, и пять из них - члены одной семьи. Погибли двое детей – 10 и 13 лет.

Нескольким грабителям удалось скрыться. ведутся их поиски.-0-