Тринадцать человек погибли в Бразилии при попытке ограбления банка

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 13 человек стали жертвами попытки ограбления банка в бразильском муниципалитете Милагрис в штате Сеара. Об этом сообщает портал Globo.
Преступникам не удалось быстро завершить ограбление, и они взяли в заложники людей, находившихся в банке.
После этого нападавшие начали перестрелку с полицейскими, которые оперативно прибыли на место происшествия.
Стрельба продолжалась 20 минут. Среди погибших – шесть заложников, и пять из них - члены одной семьи. Погибли двое детей – 10 и 13 лет.
Нескольким грабителям удалось скрыться. ведутся их поиски.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4253 BYN
|2.424 BYN
|2.428 BYN
|USD
|2.1329 BYN
|2.131 BYN
|2.132 BYN
|RUB
|3.1894 BYN
|3.19 BYN
|3.195 BYN