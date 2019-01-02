Тринадцать тел извлечено из-под завалов после обрушения в Магнитогорске

2 января, Магнитогорск /БЕЛТА - ТАСС/. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске увеличилось до тринадцати, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
"Тринадцать погибших, подтверждаем", - сказал собеседник агентства.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. В городе объявили режим ЧС, позднее его ввели на всей территории Челябинской области. 2 января объявлено днем траура.-0-
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