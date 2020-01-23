Трое американских пожарных погибли в авиакатастрофе в Австралии

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарный самолет разбился на юге австралийского штата Новый Южный Уэльс. На его борту находились трое американских пожарных, все они погибли, сообщает CNN .

Самолет, предназначенный для тушения пожаров путем водной бомбардировки, направлялся к городу Кума на юго-востоке штата Новый Южный Уэльс. Контакт с воздушным судном Lockheed C-130 Hercules был потерян 23 января около 13.30 по местному времени. Как сообщили на пресс-конференции представители пожарной службы Нового Южного Уэльса (NSWRFS), при падении самолет взорвался и загорелся.

Причины аварии выясняются, идет расследование.

Масштабные пожары, начавшиеся в октябре 2019 года, по-прежнему бушуют в нескольких штатах Австралии, в частности в Новом Южном Уэльсе, Виктории и в районе столицы страны Канберры. В Мельбурне 22 января наблюдались сильнейшие пыльные бури, сменившиеся 23 января дождем. Из-за этого пришлось откладывать матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису, поскольку корты были покрыты слоем грязи. В течение нескольких часов из-за подступающих пожаров был закрыт аэропорт Канберры, отменены десятки рейсов. Ранее, 20 января, в Канберре выпал град размером с мяч для гольфа, который повредил сотни домов и ранил множество птиц. Жертвами стихийного бедствия в Австралии за три месяца стали более 30 человек и огромное количество животных.-0-