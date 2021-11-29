Трое детей погибли при столкновении снегоуборочного поезда и легковушки на Алтае

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое детей погибли и еще два человека пострадали при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"В понедельник в 08.45 на железнодорожном переезде, расположенном на участке Среднесибирская - Усть-Тальменская в Алтайском крае, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся снегоуборочным поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения. В результате ДТП пострадали пять человек, из них трое детей погибли на месте", - сказал собеседник агентства.

В компании уточнили, что переезд, где случилось ДТП, оборудован исправной светозвуковой сигнализацией. ЧП не привело к сходу подвижного состава и повреждению инфраструктуры. Западно-Сибирская железная дорога выразила соболезнования родным в связи с трагедией.

"Среди выживших - женщина и еще один ребенок", - подчеркнул собеседник. По данным главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, на ликвидацию последствий ДТП привлекались 30 человек и 10 единиц техники.-0-