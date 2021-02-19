Трое детей стали жертвами пожара в российском Кирове

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами ночного пожара в российском Кирове стали трое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

По предварительной информации, пожар произошел минувшей ночью в четырехквартирном деревянном доме. В результате происшествия погибли люди, среди которых трое несовершеннолетних, говорится в сообщении прокуратуры.

По данным регионального управления МЧС, возгорание удалось локализовать на площади 70 кв.м, открытое горение было ликвидировано. Более десяти человек были эвакуированы из дома до прибытия спасателей, часть жильцов разместили в местной гостинице. Следственный комитет проводит проверку по факту пожара.-0-