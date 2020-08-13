Трое испанских туристов погибли в Швейцарии

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-востоке Швейцарии в районе кантона Санкт-Галлен во время бури погибли трое испанских туристов, еще один пропал без вести, сообщает Swissinfo.

По данным местной полиции, тела туристов были обнаружены утром 13 августа. Трагедия произошла недалеко от коммуны Пфеферс. Сообщается, что группа туристов без сопровождения гида занималась каньонингом - преодолением каньонов без использования плавучих средств.

Спасательная операция по поиску пропавшего без вести продолжается.

В 1999 году в популярном туристическом городе Интерлакен в центральной Швейцарии во время занятия каньонингом погиб 21 турист.-0-