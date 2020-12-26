Трое миротворцев ООН погибли в ЦАР при нападении повстанцев

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральноафриканской Республике (ЦАР) жертвами нападения повстанцев стали трое миротворцев Организации Объединенных Наций, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, вооруженные повстанцы напали на военных ЦАР и миссию ООН в городах Декоа и Бакума, в результате чего погибли трое миротворцев из Бурунди и еще двое получили ранения. ООН осудил атаку и призвал власти ЦАР расследовать это военное преступление и привлечь виновных к ответственности.-0-