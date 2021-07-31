Трое полицейских пострадали при столкновениях на манифестации в Париже

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое полицейских, обеспечивавших порядок на манифестации противников обязательной вакцинации и санитарных паспортов в Париже, получили травмы во время столкновений с агрессивными участниками шествия. Об этом сообщает ТАСС.

О состоянии пострадавших стражей порядка информации пока нет.

Атмосфера на манифестации напряженная и многие участники выкрикивают оскорбления в адрес стражей порядка в оцеплении. В ходе мелких стычек, которые возникают по ходу движения колонны, демонстранты бросают в полицейских бутылки, камни и петарды. Многие из агрессивно настроенных участников шествия скрывают лица медицинскими масками и капюшонами.

Массовые демонстрации проходят в эту субботу по всей Франции, и в Париже было заявлено сразу четыре марша. Один начался от метро Виллет на севере столицы, и его участники уже практически добрались до площади Бастилии. На этой демонстрации и происходят столкновения с полицией.

Два марша начались в центральной части города и должны были завершиться у здания министерства социальных дел и здравоохранения в 7-м округе Парижа. Однако незадолго до прибытия демонстрантов полиция перекрыла участок улицы напротив правительственного здания, и несколько десятков человек - большинство в желтых дорожных жилетах - покричали у кордона и разошлись по соседним улицам. Некоторые примкнули к манифестации противников санитарных паспортов возле здания ЮНЕСКО и Военной школы, которые расположены прямо за Минздравом. На этой манифестации атмосфера гораздо более спокойная, и по ходу движения колонны полиции практически не было.-0-