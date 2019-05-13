Трое постояльцев немецкого пансионата застрелены из арбалета

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В номере пансионата немецкого города Пассау обнаружены тела двух женщин в возрасте 30 и 33 лет и 54-летнего мужчины. Все они были застрелены из арбалета, сообщает немецкая газета Bild .

Убитых обнаружила утром 11 мая горничная пансионата. Согласно ее свидетельствам, рядом с жертвами лежали два арбалета.

В убийстве подозревается 54-летний мужчина: по предварительной версии, сначала он застрелил двух женщин, затем покончил с собой. Пока достоверно известно лишь то, что компания заселилась в номер 10 мая, поздно вечером того же дня их в последний раз видели вместе.

Обстоятельства произошедшего выясняются. После вскрытия тел, которое пройдет сегодня, будет названа точная причина смерти. По словам следователей, 33-летняя женщина приехала из земли Рейнланд-Пфальц, 30-летняя - из Нижней Саксонии.-0-