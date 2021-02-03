Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое пожарных погибли при тушении огня на складе автозапчастей в Красноярске, сообщает ТАСС. Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" в Красноярске поступила в 10:39 по местному времени. Изначально площадь возгорания составляла 800 кв.м, позже она выросла до 3,5 тыс. кв.м. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Столб черного дыма от пожара виден во многих частях города. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности. Система тушения на горящем складе автозапчастей в Красноярске сработала, но не справилась из-за стремительного распространения огня, сообщил на своей странице в Instagram в среду губернатор края Александр Усс. "Горит склад частной компании "Автотрейд". Выезжал на место, ситуация тяжелая. Собственники утверждают, что система тушения сработала, но не справилась из-за стремительного распространения огня", - написал губернатор. Как пояснили в МЧС, со слов очевидцев, на складе могли находиться 1-2 человека. Для их поиска были сформированы пять звеньев газодымозащитной службы МЧС. Спустя некоторое время связь с первым звеном из трех человек была потеряна. "По предварительным данным, пожарные попали под обрушение кровли и погибли", - сказал источник. Он добавил, что кислородные баллоны рассчитаны максимум на 40 минут. "Связь с пожарными утеряна более часа назад", - сказал собеседник агентства. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего на складе автозапчастей. На место направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с замминистра Ильей Денисовым.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!