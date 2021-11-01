Трое россиян проведут в изоляции восемь месяцев для имитации полета на Луну

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое россиян, двое американцев и представитель ОАЭ примут участие в имитации длительного полета на Луну, пишет "МИР24".

Интернациональный экипаж проведет в изоляции 240 суток. За это время будут смоделированы полет к Луне, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка, выход на поверхность спутника и возвращение на Землю.

Участники эксперимента будут общаться с центром управления по аудиосвязи, с родственниками – по электронной почте. Эксперимент проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA.-0-