Трое военнослужащих НАТО пострадали во время учений в Латвии

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время учений Namejs в Латвии пострадали трое военнослужащих НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс, сообщает Delfi.

Пострадавшие военные были доставлены в больницу. Одного из них уже выписали, двое других продолжат лечение в стационаре. Состояние пострадавших стабильное. По факту происшествия ведется расследование. Иных подробностей случившегося пока не приводится.

Сообщается, что военные учения Namejs будут продолжаться на территории Латвии до 3 октября. В них принимают участие 9300 военнослужащих из 17 стран.-0-